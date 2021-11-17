 

Пиар-агент рассказал о серьезной проблеме со здоровьем у Ольги Бузовой

17.11.2021, 12:18, Разное
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Антон Богославский, который является пиар-директором Ольги Бузовой, пояснил о ее серьезной проблеме со здоровьем. Оказалось, что уже длительное время поющая телеведущая мучается из-за давней травмы руки.
Увечья, которые артистка получила во время участия в шоу «Ледниковый период» и «Я смогу», лечению вряд ли поддадутся. По словам Антона Богославского, недавно Ольга Бузова вновь делала МРТ, так как ее беспокоят боли в руке. Врачи пока не могут понять, в чем проблема, но любое напряжение в области кисти знаменитости противопоказано. Кроме этого, есть и другие травмы, которые будут всегда давать о себе знать.

Пиар-директор напомнил, что его 35-летняя подопечная все близко принимает к сердцу, поэтому проблемы со здоровьем ее «эмоционально выматывают». Ее рабочий график настолько плотный, что певица не может сделать даже короткую паузу ради лечения. Антон Богославский отметил, что не все знают о травме Ольги Бузовой, поэтому могут «ради краткосрочной выгоды растоптать все, что она для них сделала».

Источник: www.starhit.ru



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