“Вкусняшка”. 55-летняя Холли Берри выставила голую грудь

“После прихорашивания”, – написала она.

Актриса выставила на обозрение голую грудь. Образ она дополнила ремнем с массивной пряжкой со змеями.

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Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Подписчики отреагировали на пост.

“Да, мадам”, – написала pawpawrodney.

“Вкусняшка”, – отметил troyarjune.

В этом образе Берри стала гостьей шоу Jimmy Kimmel Live! на американском телеканале ABC.

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Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Контекст:

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в Кливленде (штат Огайо, США). Она лауреат премий “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми”.

Наиболее известные фильмы с участием Берри – “Женщина-кошка”, “Готика”, “Люди Икс”.

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