 

“Вкусняшка”. 55-летняя Холли Берри выставила голую грудь

17.11.2021, 12:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“После прихорашивания”, – написала она.

Актриса выставила на обозрение голую грудь. Образ она дополнила ремнем с массивной пряжкой со змеями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Подписчики отреагировали на пост.

“Да, мадам”, – написала pawpawrodney.

“Вкусняшка”, – отметил troyarjune.

В этом образе Берри стала гостьей шоу Jimmy Kimmel Live! на американском телеканале ABC.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

Контекст:

Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в Кливленде (штат Огайо, США). Она лауреат премий “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми”.

Наиболее известные фильмы с участием Берри – “Женщина-кошка”, “Готика”, “Люди Икс”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / В НАН Украины прогнозируют более 20 тыс. суточных заражений COVID-19 в середине декабря

27.10 / Украинцы назвали основные экологические проблемы страны – опрос

05.03 / В ДНР сообщили о гибели трех военных в результате обстрелов со стороны украинских силовиков

09.11 / Гривна впервые с сентября укрепилась к доллару до 28,14 грн/$

15.05 / Власти США призвали американские компании готовиться к кибератакам

13.10 / Минздрав Украины не исключил покупку у РФ вакцины от COVID-19

26.11 / Назван опасный симптом дефицита витамина D

23.12 / Названы лучшие модели умных часов на российском рынке

08.10 / Мужчину ранили в глаз в драке на северо-востоке Москвы

02.08 / Компания Volkswagen вывела новый Transporter на финальные испытания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика