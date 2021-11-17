“Вкусняшка”. 55-летняя Холли Берри выставила голую грудь
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“После прихорашивания”, – написала она.
Актриса выставила на обозрение голую грудь. Образ она дополнила ремнем с массивной пряжкой со змеями.
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Подписчики отреагировали на пост.
“Да, мадам”, – написала pawpawrodney.
“Вкусняшка”, – отметил troyarjune.
В этом образе Берри стала гостьей шоу Jimmy Kimmel Live! на американском телеканале ABC.
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Контекст:
Холли Берри родилась 14 августа 1966 года в Кливленде (штат Огайо, США). Она лауреат премий “Оскар”, “Золотой глобус”, “Эмми”.
Наиболее известные фильмы с участием Берри – “Женщина-кошка”, “Готика”, “Люди Икс”.
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