“Я привыкла держать язык за зубами, но не в этот раз”. Спирс заявила, что члены ее семьи, включая мать, должны сесть в тюрьму

“Я знаю, как стыдно рассказывать, что никогда не видела наличных или не могла водить машину, но, честно говоря, я до сих пор каждый день поражаюсь, как моя семья смогла сделать то, что они сделали со мной. Я даже не говорю о том плохом, что они сделали со мной, за что все они должны сидеть в тюрьме. Да, включая мою мать, которая ходит в церковь. Я привыкла хранить мир в семье и держать язык за зубами, но не в этот раз. Я ничего не забыла”, – написала артистка.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Контекст:

Спирс – обладательница премии “Грэмми” в категории “Лучшая танцевальная запись”. Всемирную известность артистке принес ее дебютный альбом Baby One More Time.

В 2004 году певица вышла замуж за американского хореографа Кевина Федерлайна, а летом 2007 года они развелись. В браке у пары родились два сына: Шон (2005) и Джейден (2006).

1 октября 2007 года Федеральный суд Лос-Анджелеса передал право опеки над детьми Федерлайну, а Спирс обязали пройти принудительное лечение в психиатрической клинике.

С января 2008 года по сентябрь 2021-го Спирс жила под опекой своего отца.

22 июня 2021 года The New York Times обнародовала выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года. 23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором Спирс выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием. Она также в очередной раз попросила суд лишить ее отца права опеки над ней, но 30 июля стало известно, что судья отказал певице в удовлетворении этого требования. 29 сентября судья Верховного суда Лос-Анджелеса приняла решение об отстранении Джейми Спирса от опекунства над дочерью, а 12 ноября окончательно освободил певицу из-под отцовской опеки.

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