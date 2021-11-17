С Леной так нельзя! – Личное мнение

В комментариях к недавнему посту меня спросили, давно ли я сама вылезла из жопы. На что я ответила дословно следующее:

Начнём с того, что в жопе я никогда не была: родиться в провинции в нормальной семье, учиться, работать — это не значит быть в жопе.

Да, я родилась в провинции, в классической семье учительницы и инженера. Да, моё детство прошло в «двушке» в «панельке». Нет, мой папа в 90-ые не ушёл ни в криминал, ни в бизнес и не разбогател.



Фото: istockphoto.com

И — нет, я никогда при этом не чувствовала, что я — в жопе.

Не чувствовала тогда. Не чувствую сейчас. И уверена: не буду чувствовать в будущем. У меня — другое самоощущение: не зависящее от места жительства и количества денег.

С раннего детства я давала окружающим понять, как со мной нужно обращаться, а как — нельзя.

Я никогда ни с кем не собачилась, не дралась, никому ничего не доказывала, но при этом все знали: «С Леной — так нельзя». Жопами чувствовали и чувствуют до сих пор. Без каких-либо предупреждений с моей стороны.

К моей удаче я с таким самоощущением родилась, но уверена: точно такое же самоощущение можно в себе взрастить.

Нужно поставить цель: не терпеть. Не ждать, а брать своё. Не глотать, а отвечать.

В моём сердце особое место занимают простые люди, которых кто-то когда-то сознательно подвёл или обманул.

Я выросла в такой семье: моей бабушке — ветерану Великой Отечественной войны, которая вынесла на себе десятки солдат с поля боя, — мошенники в своё время впарили какой-то чудо-прибор. Моему деду — акции одной отвратительной пирамиды. Моим родителям хабалистая, ушлая торгашка пообещала достать и привезти «стенку», крутила деньги пару лет, пока они не обесценились вовсе.

Давали деньги на мебель, а получили назад те же деньги, но теперь на них можно было купить разве что кулёк сушек. И никакой «стенки».

Все эти и другие случаи сделали меня нетерпимой к несправедливости по отношению к простым, доверчивым людям.

Мои хорошие, если вас обманули, кинули, подставили, не терпите!

Поделюсь с вами полезным контактом. Он пригодится тем из вас, с кем плохо обошёлся застройщик.

Квартиры в новостройках мало кто сдаёт в срок. Это уже, к сожалению, стало нормой, как и косяки строителей.

Где-то прочитала: 90 % жилья крупные застройщики сдают с разного рода недоработками, экономя на всём. Перед сдачей усиленно маскируют дефекты, провоцируя покупателей подписать в спешке акт.

Бедные покупатели подписывают, радуясь уже бы тому, что хоть что-то получили: заселились, наконец-то, в своё жильё.

Косяки, конечно же, начинают вылезать не сразу, а уже после заселения, когда акт приема-передачи подписан и доказать что-либо в суде, как представляется неподготовленному человеку, ничего нельзя.

На самом деле, доказать и можно, и нужно!

Практически 90% всех покупателей новых квартир имеют право на компенсацию. Больше скажу: это право действительно в течение 3 лет после подписания документа о приёме-передачи квартиры. Вероятность получить деньги с застройщика составляет 98%.

Немного цифр:

За срыв сроков сдачи жилья можно стребовать с застройщика компенсацию в размере более 1 миллиона рублей.

Более 2 миллионов можно получить за строительные недостатки.

Но самое главное: судиться можно, не вложив ни копейки и не таскаясь, собственно, по судам.

Как?

Обращайтесь в грамотное агентство строительного контроля. Например, Вист Эксперт. Там работают отличные, зубастые юристы. В их послужном списке — более 3’000 судов с застройщиками, из них выиграно — 98%. Как видите, вероятность успеха — практически 100%.

Во главе агентства — Игорь Вист, кандидат юридических наук, эксперт с 14-летним опытом работы.



Фото: Игорь Вист

Игорь и его команда лично заинтересованы в том, чтобы отсудить как можно больше денег у застройщика в вашу пользу.

Фактически они будут работать на вас бесплатно вплоть до момента поступления на ваш счет назначенной по суду компенсации. Есть компенсация вам — есть оплата юристам, то есть их личная выгода. Нет компенсации — юристы тоже пролетают. Только после того, как вы получили свои деньги, юристы смогут получить свою долю: 20 % от суммы, которую перечислил вам застройщик.

В общем с большим удовольствие и от всей души рекомендую!

Не терпите беспредел в свой адрес! Не сглатывайте, а наказывайте. Грамотно, по закону и без головняка для себя.

Ну, и на десерт — ещё парочка цифр.

Средний размер неустойки, взысканной с застройщиков юристами Вист Эксперт, составляет 700 тысяч рублей.

Средний размер компенсации на исправление строительных недостатков — 800 тысяч.

А в вашей жизни были суды? Как долго они длились? Чем дело кончилось?

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