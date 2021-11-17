Перенесенный в раннем возрасте рак в пять раз увеличивает вероятность проблем с сердцем



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В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Regional Health – Europe, сравнивались медицинские данные 3466 жителей Великобритании. У всех рак был диагностирован в возрасте до 25 лет, и они прожили еще по меньшей мере пять лет с момента постановки диагноза и были старше 18 лет. Их показатели сравнивали с контрольной группой из 13517 человек, у которых не было таких заболеваний. Эти группы сопоставили по таким критериям, как пол, возраст и социальное положение.

Оказалось, что риски для здоровья зависят от многих факторов, в том числе от типа лечения рака. Чаще всего обращались к врачам пациенты, которые в детстве перенесли комбинацию лучевой и химиотерапии, а реже всего помощь требовалась тем, кому потребовалась только операция.

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В частности, пациенты, победившие рак в раннем возрасте, уже к 45 годам в пять раз чаще обращались к врачам из-за проблем с сердечно-сосудистой системой по сравнению с населением в целом. У них также было гораздо больше обращений за медицинской помощью в связи с инфекционными заболеваниями, нарушениями иммунной системы и новыми онкозаболеваниями.

Ученые отметили, что наиболее уязвимы к сердечно-сосудистым заболеванием пациенты, пережившие лейкоз и лимфому. После лейкемии наиболее частой проблемой оказались диабет и ожирение, что связывают с длительным лечением стероидами. В числе других распространенных последствий онкозаболеваний также выделяются психические расстройства. По мнению исследователей, избежать этого поможет комплексная физическая и психологическая помощь таким людям.