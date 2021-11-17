Лечить или карать? (18+)

Какова природа «клерикальной педофилии» и как избежать этой угрозы в церкви.

Хотя о «церковной педофилии» в целом все чаще говорят не только во Франции или в католической церкви, но и в России, в православной, некоторые приговоры по таким делам становятся сенсацией и потрясают общественное мнение. 8 ноября в Биробиджане к 18 годам колонии строгого режима приговорен клирик местной епархии РПЦ 40-летний иеромонах Спиридон (Абрамов), его подельник-звонарь Сергей Моос получил 12 лет. Они «подвизались» в селе Амурзет Еврейской автономной области и были задержаны в ноябре 2019 года. Суд счел доказанными два эпизода сексуального насилия по отношению к несовершеннолетним и 51 эпизод спаивания, либо добровольного сексуального контакта с несовершеннолетними. За всю историю педофильских скандалов в РПЦ больше эпизодов (87) было лишь у иеромонаха Мелетия (Ткаченко) из Якутской епархии, но суд признал лишь 46 из них. Якутский иеромонах отправлен в колонию на 17 лет.

9 ноября в Биробиджанском епархиальном управлении собрался уже церковный суд по делу иеромонаха-педофила во главе с архиепископом Ефремом. Летом прошлого года между архиепископом и иеромонахом, сидевшим в СИЗО, состоялась переписка.

В письме от 20 июля Спиридон признавал, что «в полной мере» осознает совершение им инкриминируемых преступлений и «полностью раскаивается», написав явку с повинной.

Вместе с тем, по итогам уголовного процесса, прокуратура сообщила, что иеромонах признал свою вину лишь частично. Объясняя свои мотивы, Спиридон писал архиерею: «Все — и в селе, и в районе — знали, что после того, как меня изнасиловали, я стал другим… Люди (потерпевшие. — Ред.) сами ко мне приходили. А остальным было безразлично». В заключение иеромонах просил не лишать его сана и монашества. Тем не менее епархиальный суд, опираясь на церковные каноны, направил патриарху ходатайство о лишении Спиридона сана — пока же осужденный находится в статусе иермонаха, запрещенного в служении.

Иеромонах Спиридон (Абрамов), приговоренный к 18 годам колонии строгого режима

«Новая» уже публиковала обзор актуальных дел, связанных с педофилией клириков РПЦ. В этом году 13 лет строгого режима за несколько эпизодов с детьми, не достигшими 14 лет, получил клирик Оренбургской митрополии РПЦ иеромонах Климент (Кораблев). В той же митрополии расследуется громкое дело протоиерея Николая Стремского, чью «Саракташскую обитель» (следствие считает ее местом преступлений) посещал Путин. Ранее были осуждены клирик Татарстанской митрополии РПЦ Андрей Стребков (13 лет строгого режима), клирик Гатчинской епархии РПЦ священник Глеб Грозовский (14 лет колонии строго режима), скончались за решеткой подозреваемые в педофилии священник Андрей Киселев и иеромонах Никон (Харьков)…

В горячей фазе находится доследственная проверка по делу весьма влиятельного архимандрита N, многие годы бывшего секретарем Ивановской епархии РПЦ. Поскольку личность это известная и очень близкая к пресловутому «голубому лобби» в епископате, проверка привлекает повышенный интерес православной блогосферы. Управление СК по Ивановской области пока опрашивает потерпевших от архимандрита, но в Сети публикуются координаты следователя и призывы активнее давать показания. Впрочем, возбуждение уголовного дела в этом случае под большим вопросом, потому что пока (?) речь идет о событиях 90-х годов, а по ним уже истек срок процессуальной давности.

Клирик Оренбургской митрополии РПЦ иеромонах Климент (Кораблев), осужденный на 13 лет строгого режима

По мнению доктора философских наук епископа Григория (Лурье), процент гомосексуальных педофилов среди церковных руководителей превышает средний по популяции потому, что в этой среде «повышенная концентрация злокачественных нарциссов». Современная психология считает нарциссизм одним из тяжелых, самых «токсичних» личностных расстройств, близких к клинической психопатии. Поскольку же для этого расстройства характерна психологическая регрессия, то есть крайняя личностная незрелость, то педофилия становится для таких нарциссов оптимальным способом утвердить свое «патологическое лидерство». Принципы смирения, послушания и убежденности в греховной испорченности всего человеческого естества, которые особенно легко усваиваются новообращенными подростками, создают для злокачественных нарциссов питательную среду именно в церкви. Единственный способ решить проблему епископ Григорий видит в том, чтобы психологи «отсекали как профнепригодных тех кандидатов в клир, у которых диагностируется нарциссическое расстройство личности — отсекали даже не по принципу педофилии, а по принципу злокачественного нарциссизма».

Реакция российского церковного руководства на педофильские дела разительно отличается от реакции западного — католического и протестантского. И это, может быть, еще более тревожно, чем сам рост числа преступлений. Если после недавней публикации доклада о педофилии в церкви Франции национальная конференция католических епископов приняла решения продать свою недвижимость, чтобы выплатить компенсации жертвам, то патриарх Кирилл хранит гробовое молчание по этой теме. А митрополит Тихон (Шевкунов), которого называют его наиболее вероятным преемником, вообще отрицает само явление:

«Я о такой проблеме не знаю. Есть какие-то смутные слухи, но не больше. Мне неизвестны точные, доказанные и подробные факты».

Что это — привычка ценой отрицания сохранить «чистоту риз»? В эпоху интернета этот метод точно не работает. Возможно, подлинная причина отрицания как раз в осознании реальных масштабов проблемы и своего бессилия перед ней. А пока молчит церковное руководство, на передний рубеж борьбы с церковной педофилией выходит главный «воинствующий атеист» РФ Александр Невзоров, который обещает какие-то неслыханные разоблачения «на тему»…

Александр Солдатов, специально для «Новой»

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