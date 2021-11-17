 

Мнение: Плохие парни побеждают

17.11.2021, 11:52, Разное
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Обложка "Атлантик" за декабрь 2021-го года с заголовком "Плохие парни побеждают".
Внизу приписка от Энн Аппельбаум "Как новая лига автократов перехитрила Запад".

PS. А где мулла Барадар?

В самой же статье накал идиотии не меньший, чем на обложке.

В то же время часть американских левых отказалась от идеи о том, что «демократия» лежит в основе внешней политики США – не из-за жадности и цинизма, а из-за утраты веры в демократию у себя дома. Убежденные, что история Америки – это история геноцида, рабства, эксплуатации и многого другого, они не видят ценности общего дела со Светланой Тихановской.

Источник: Colonel Cassad



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