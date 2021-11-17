 

Бразильскую балерину Большого театра госпитализировали после сообщения об отравлении

17.11.2021, 11:50, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБалерина Большого театра Мариана Гомес госпитализирована в Москве после сообщения в полицию о ее отравлении, рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам источника, во вторник вечером в отделение полиции Пресненского района поступило сообщение от мужчины о том, что его знакомая употребила какие-то препараты. Выехавший к девушке наряд полицейских установил, что в квартире живет уроженка Бразилии 34-летняя Мариана Гомес, работающая балериной в Большом театре. Она рассказала, что накануне выпила таблетки, на следующий день – вино. Все это, по ее словам, происходило на фоне ссоры с молодым человеком. Женщина также сказала, что беременна, сообщил источник РИА «Новости».

Полицейские вызвали медиков, которые доставили пострадавшую в больницу.

«По данному факту проводится проверка», – сказал собеседник агентства. 



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