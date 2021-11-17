«Муз ТВ» наказали за гей-пропаганду

Телеканал «Муз ТВ» оштрафован за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, соответствующее решение принял Басманный суд.

«Басманным районным судом Москвы рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ООО «МУЗ ТВ Операционная компания». Постановлением Басманного районного суда города Москвы от 17 ноября 2021 года ООО «МУЗ ТВ Операционная компания» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних)», – цитирует сообщение суда ТАСС.

Суд обязал выплатить компанию штраф в виде 1 млн рублей.

В октябре Роскомнадзор составил в отношении телеканала протокол за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Ведомство выявило в эфире во время трансляции мероприятия «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света» нарушения, связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения.

В РФ распространение подобной информации запрещено среди детей, показ возможен только со знаком информационной продукции «18+» в ночное время (после 23.00 по местному времени). Независимая экспертиза записи мероприятия подтвердила наличие нарушений законодательства, выявленных специалистами Роскомнадзора.