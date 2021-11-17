Мнение: Поможем голодающим в США

На видео к посту сбор еды для голодающих американцев. Говорят на немецком, так как ролик рассчитан на Германию. Текст примерно следующий:

Она живет с ограниченным доступом к полноценной пище. Её плохое питание может привести к диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и дорогостоящей зависимости от правительства. 49 миллионов американцев страдают из-за отсутствия продовольственной безопасности. Они хотят больше, чем просто еды. Одни хотят перемен. Америке нужна помощь Германии. Теперь.

В конце ролика указывается и причина, по которой Германия должна помогать США. В Германии проблемы с едой есть у 6% населения, в США — у 20%.

Вот сайт организации, которая собирает деньги для голодающих американцев:

https://greatnationseat.org/

Программа действует с 2015 года. Цитирую из статьи:

https://www.prnewswire.com/news-releases/great-nations-eat-launches-unprecedented-billion-impression-media-campaign-in-2015-to-transform-the-conversation-around-hunger-in-america-300104454.html

«Если бы проблема голода в Америке была связана только с благотворительностью или деньгами, она бы уже была решена», — добавил Том Коликкио, шеф-повар и исполнительный продюсер «Места за столом». «Если вы посмотрите на проблемы общественного здравоохранения, которые правительство решало раньше, такие как желтая лихорадка и холера, – это проблемы, которые мы считали просто кризисами бедных, проблемами внутреннего города. Как великая нация, мы решили покончить с ними, и мы это сделали. Голод затрагивает каждого шестого американца… если вы находитесь в переполненном метро в Нью-Йорке, скорее всего, рядом с вами сидят голодные люди; они из вашего сообщества, вы можете их знать».

Сбор денег для голодающих американцев идёт, в частности, на Фейсбуке, в Твиттере, на Ютубе:

https://www.ispot.tv/ad/7PO1/great-nations-eat-germany-for-america

Одной Германией дело не ограничивается, помогают американцам и другие благополучные страны. Вот, например, видео, рассчитанное на китайскую аудиторию:

https://www.youtube.com/watch?v=WBcX2EBwnNI

Текст там немного другой, но суть та же — 50 миллионов американцев голодают, многие не могут позволить себе здоровую еду. Китай, помоги Америке.

Полагаю, с нашей стороны, — со стороны россиян, — было бы позором остаться в стороне. У нас есть моральный долг перед США. Американцы много раз выручали нас в голодные советские годы. Максим Горький писал, что одна только ARA спасла от смерти несколько миллионов советских граждан.

Шла к нам гуманитарка из США и в переходный период девяностых годов. Я помню, как примерно в 1993 в Петербурге раздавали пайки, и как удивила меня тогда огромная банка сухого молока. Американцы помогали нам целое десятилетие. Вот, например, из статьи на «Ленте» от сентября 1999:

https://lenta.ru/news/1999/09/29/food_aid/

Россия просит у США еще немного еды

США получили официальную просьбу России о предоставлении в текущем году дополнительной продовольственной помощи, заявил в Вашингтоне министр сельского хозяйства США Дэн Гликман. Как сообщает РИА “Новости”, эта просьба в настоящее время изучается американской стороной.

В заявлении Гликмана подчеркивается, что реакция правительства США на просьбу о дополнительной продовольственной помощи будет зависеть от того, насколько успешно будет осуществляться текущая программа поставок в Россию американского зерна и продуктов.

Сейчас, спасибо санкциям и капитализму, сельское хозяйство России находится на подъёме, мы экспортируем и зерно, и мясо, и кондитерские изделия, и много чего ещё. Мы можем помочь голодающим американцам и, уверен, если объявить сбор денег по телевизору, очень многие россияне, — начиная с меня, — примут участие в программе.