 

Цинк помогает больному справиться с простудой

17.11.2021, 11:24, Разное
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Учеными доказано, что цинк может предотвращать развитие ОРВИ и гриппа. Этот минерал помогает больным скорее выздороветь.
В издании El Confidencial появилась статья о влиянии цинка на течение болезней человека. Ученые утверждают, что этот минерал облегчает состояние больного в острой стадии недуга, которая приходится на второй-четвертый день.

Институт исследований здоровья NICM занялся изучением действия цинка на иммунитет при различных заболеваниях вирусной и бактериальной природы. Специалисты уверены, что цинк снижает возможность развития легких симптомов простудных болезней на 28%, а в меру тяжелых – на 87%. Микроэлемент рекомендуют принимать как профилактическую добавку.

Специалисты также изучают вопрос влияния цинка на течение коронавируса, но точных данных и рекомендаций по приему пока еще нет. Напомним , что цинк можно купить в любой аптеке по абсолютно приемлемой цене. Медикаменты, содержащие минерал, обычно выпускаются в форме драже или таблеток. Также доказана эффективность назальных аэрозолей и пастилок с цинком при лечении риновирусных заболеваний. Об этом информирует NEWINFORM.



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