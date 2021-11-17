 

Медики назвали худший напиток для здоровья печени

17.11.2021, 11:24, Разное
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Ученые из США назвали худший напиток для здоровья печени. Они определили его после проведения комплексного исследования.
В рамках научной работы специалисты наблюдали за состоянием здоровья 1636 людей. Средний возраст испытуемых составил 63 года. Они сообщали ученым о частоте употребления сладких газированных напитков. Далее полученная информация сопоставлялась с частотой развития неалкогольной жировой болезни печени. При данном состоянии в органе откладывается избыточный жир. По словам специалистов, патологию можно предотвратить, если отказать от употребления сладкой газировки.

Печень фильтрует токсины, поэтому важно, чтобы этот орган был здоровым. Когда люди говорят о его поражении, то многие разу думают об алкоголе. Ученые установили, что не только спиртное является опасным. По словам исследователей, употребление сладкой газировки в два раза повышает риск повреждения печени.

Источник: ufacitynews.ru



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