«Как никогда противники» – La Croix о встрече Си и Байдена

Лидеры США и Китая Джо Байден и Си Цзиньпин в ночь с понедельника на вторник больше трёх часов общались в формате видеоконференции — однако договориться так ни о чём и не сумели, пишет La Croix. Как подчёркивает обозреватель издания, на встрече Си и Байден обсудили множество разногласий, существующих между двумя сверхдержавами, но не предложили никаких конкретных способов их урегулирования.



Reuters

«Семейная психотерапия» с участием Китая и США, похоже, будет длиться ещё долго — лидеры двух стран Си Цзиньпин и Джо Байден, которые с начала нынешнего года успели дважды побеседовать по телефону, в ночь с 15 на 16 ноября впервые провели встречу в формате видеоконференции, пишет La Croix. Однако, как подчёркивает обозреватель издания, за время «виртуальной беседы с глазу на глаз», продолжавшейся больше трёх часов, Си и Байден проговорили все свои разногласия по самым разным темам — но ни одно из этих разногласий уладить так и не смогли.

В числе наиболее острых тем в отношениях Пекина и Вашингтона — вопрос Тайваня, и во время видеоконференции американский президент и председатель КНР высказались по нему прямо и жёстко, пишет журналист La Croix. В частности, Байден, как сообщила после встречи пресс-служба Белого дома, предупредил китайского лидера о том, что США выступают резко против любых попыток «в одностороннем порядке изменить статус-кво или посягнуть на мир и стабильность в Тайваньском проливе».

В свою очередь, Си Цзиньпин посоветовал Вашингтону «не играть с огнём» по вопросу Тайваня, который Пекин считает мятежной провинцией и рассчитывает вернуть в свой состав. «Власти Тайваня неоднократно пытались положиться на США в плане движения к независимости, а в самих США отдельные личности пытаются использовать Тайвань для того, чтобы контролировать Китай, — приводит обозреватель La Croix слова китайского лидера по материалам Министерства иностранных дел КНР. — Это очень опасная тенденция, которая по сути представляет собой игры с огнём».

Между тем Байден не упустил случая высказаться и по другой «деликатной теме» — правам человека, продолжает автор статьи. Американский президент выразил свою «озабоченность в связи с политикой Пекина в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также в области соблюдения прав человека в целом». Поскольку совместного пресс-релиза стороны по итогам встречи не подготовили, каждая из них опубликовала собственное сообщение для СМИ — и Китай пока не обнародовал ответ своего лидера на замечания американского президента по теме, отмечает журналист La Croix. Как он предполагает, скорее всего, Си, как и всегда, подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела других стран.

Хотя Байден с момента вступления в должность ни разу не поднимал вопрос развязанной его предшественником Дональдом Трампом в 2018 году торговой войны, на этот раз он раскритиковал методы, применяемые Китаем в области торговли и экономики, назвав их «коварными», пишет обозреватель La Croix. «Президент избрал твёрдый тон и чётко выразил свои упрёки — что очень контрастировало с тем взаимным дружелюбием, которое, судя по распространённым и американцами, и китайцами фотоснимкам, лидеры продемонстрировали в начале встречи, помахав друг другу с экранов», — отмечает автор.

По данным La Croix, высказываясь по итогам встречи, Джо Байден заявил, что «конкуренция между двумя странами не должна превращаться в конфликт — ни намеренно, ни случайно». Со своей стороны, Си Цзиньпин отметил, что «Китаю и США нужно наладить общение и сотрудничество». Впрочем, по итогам этих многочасовых обсуждений остаётся лишь признать, что «паре Пекина и Вашингтона для урегулирования напряжённости ещё предстоит пройти долгий путь», подытоживает журналист издания.