Бустерная доза вакцинами от AstraZeneca или Pfizer после курса CoronaVac резко повышает эффективность защиты против COVID-19 – исследование

Согласно данным специалистов из Малайзии, дополнительная доза CoronaVac повышает эффективность вакцинации до 74%. Если третьей дозой после полного курса вакцинации препаратом CoronaVac станет вакцина от AstraZeneca, эффективность повысится до 94%, бустерная вакцинация препаратом Pfizer повысит эффективность до 95%.

Dos penggalak tingkat keberkesanan dalam mencegah #COVID19 bagi penerima vaksin Sinovac:

* 95% untuk dos ketiga dengan #Pfizer *

* 94% untuk dos ketiga dengan #AstraZeneca *

* 74% untuk dos ketiga dengan #Sinovac *

Dapatkan dos penggalak untuk perlindungan optimum. pic.twitter.com/g5SdBhOjCx

— KKMalaysia * (@KKMPutrajaya) November 15, 2021

По информации чилийского Минздрава, третья доза CoronaVac повышает эффективность вакцинации до 80%, AstraZeneca – до 93% и Pfizer – до 90%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года. По данным Bloomberg, в мире сделали более 7,42 млрд прививок от коронавируса, вакцинация началась в 184 странах. При этом агентство отмечает, что распределение вакцин в мире было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 10 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

Иммунизация против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

В Украине с начала кампании по вакцинации по состоянию на 17 ноября проведено более 21 млн прививок. Вакцинированы 12,4 млн человек, из них получили первую дозу – 12,4 млн, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9 млн человек.

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