 

В Харьковской области перевернулся микроавтобус с пассажирами, погиб водитель – ГСЧС

17.11.2021, 11:18, Новости дня
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Информация об аварии в Чугуевском районе поступила в ГСЧС в 23.03.

“Водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением и допустил опрокидывание авто. В результате ДТП 53-летний водитель погиб сразу. В салоне находились также четыре пассажира, которые получили незначительные травмы. Один из них от госпитализации отказался, остальные госпитализированы”, – отметили в релизе.

Тело погибшего водителя извлекли из микроавтобуса сотрудники ГСЧС.

“Спасатели привлекли дорожную технику, чтобы поставить автомобиль на колеса, а затем с помощью специального инструмента срезали переднюю дверь и извлекли тело погибшего из машины”, – рассказали в пресс-службе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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