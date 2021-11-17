Мнение: Состояние Путина

Прочитал в Телеграме – смешное, потому что я это читал и 10, и 15, и даже 20 лет назад. Во Россия – нихрена не меняется!

“…идея о каком-то «внешнем управлении» финансами в РФ опровергается кейсом «Сургутнефтегаза». В конце этой недели, без всяких видимых «аналитикам» причин, акции этой компании выросли без малого в полтора раза. В пятницу, 12 ноября, объем торгов по акциям «Сургутнефтегаза» превысил 37 млрд рублей (меньше, чем у Газпрома (39,2 млрд) и Сбербанка (32,8 млрд)

Это, кстати, не первый такой случай с бумагами SNCG. Осенью 2019 года акции «Сургутнефтегаза» подскочили более чем на 20%.

То есть в РФ есть нефтяная компания, которая по ряду оценок, стОит порядка 1,9 триллиона рублей, акции которой летают вверх по непонятным причинам, и у этой компании есть на депозитах 3,6 триллиона рублей ($50 миллиардов, это половина ФНБ). И эти миллиарды компания никуда не инвестирует. Имеет право! Просто копит на счетах. Уже 20 лет. Не хочет – и не тратит. И в отличие от ФНБ, никто не обсуждает – почему?”

Подзабыл – думал, что уже неактуально, “что-то ведь должно было произойти”. Оказывается, нет! Я просто в конце 90х – начале нулевых много работал в Тюменской области на выборах, и там тогда еще люди из уст в уста передавали слух, что вот есть такая “странная компания” Сургутнефтегаз, и что ее глава Богданов почему-то принципиально вообще не тратит деньги компании – а только копит их на счетах, где они даже банковских процентов почти не приносят, “странный он какой-то…”

И вот прошло с тех пор больше 20 лет – и всё то же. Как не тратил НИЧЕГО – так и не тратит. Накопил, значит, уже 3,6 триллиона (!!) рублей!! Кто?? ЗАЧЕМ??

Известно одно – примерно с тех времен, где-то года с 2002-2003, молва упорно приписывает реальное владение “Сургутнефтегазом”… Владимиру Путину. Дескать, он когда-то отжал ее через ряд мутных схем (вроде когда “Сургутом” попытались завладеть чеченцы, а Путин “помог” Богданову “отбить атаку”) почти одновременно с отжатием ЮКОСа у Ходорковского.

50 млрд. долл. – даже не в акциях, а просто – на счетах. Кэшем, можно сказать. Сумма еще года четыре назад могла бы считаться фантастической, если бы не современные рекорды, типа акции Теслы на триллион долл.

Но все-таки – в чем феномен Сургутнефтегаза? Как это так – компания просто два десятилетия складирует всю свою выручку на счета, И ВСЁ?? Что за бред?