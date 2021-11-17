Мнение: Дистрикт Русланд

Вакцинированные от COVID-19 или переболевшие не подлежат изоляции после контакта с заболевшими в течение шести месяцев. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора от 16 ноября. «Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — указано в документе.

Количество ахинеи, которую несут власти вокруг «эпидемии» и явно идущего перехода к оцифровке населения, огромно. Поэтому принимаемые документы зачастую проскакивают, что называется, «между глаз». Но здесь обращает на себя достаточно показательный момент.

Власть ввела годичный срок годности действия сертификата о прививке. Что предполагает презумпцию здоровья вакцинированного в течение этого срока, по крайней мере, с точки зрения заболеваемости ковидом. Но при этом защита от изоляции, даже с сертификатом — полгода. И вообще, сокращение срока с годичного до полугодичного становится трендом. Якобы сбой на Госуслугах, где всем явочным порядком поменяли сроки действия полученных сертификатов, и как раз на полгода. Приказ Минздрава, который определяет, что вакцинированный, но заболевший гражданин годен не год, а всего лишь полгода. Теперь приказ Поповой. И снова полгода.

Откуда взялся срок, неизвестно. Никто ни на какие данные исследований не ссылается. Да и скорее всего, никто их и не проводит. Что тут исследовать, если и без того все ясно. Науки здесь не было изначально, поэтому зачем имитировать научную деятельность?

Полгода, тем не менее, известно, откуда. Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия» 1 ноября заявила, что людям «с низким иммунитетом» надлежит ревакцинироваться каждые полгода. Если учесть террористический характер ВОЗ, то выступление представителя ВОЗ в эфире госканала — это примерно как если бы прямой эфир предоставлялся бы представителю Аль-Багдади или Бен Ладена. Но политика — вещь такая, одних террористов мы бомбим, другим даем прямые эфиры.

В общем, полгода — это никакие ни исследования, это просто директива ВОЗ. И теперь российскую нормативную базу лихорадочно приводят в соответствие с рекомендациями террористической группировки. Но так как внезапно оказалось, что население без энтузиазма воспринимает происходящее, начались откаты. На месяц задержали закон о введении QR-кодов, уже заявлено, что на транспорте коды будут вводиться вначале в порядке эксперимента, по итогам которого примут решение, вынужденно пришлось объявлять сбоем резкую смену сроков годности на Госуслугах и так далее. Нестыковки растут. А потому некоторые документы начинают выглядеть выбивающимися из общей картины.

Тем не менее, здесь всё абсолютно однозначно: ВОЗ управляет Россией, что особенно актуально при сидящем в погребе Путине. Вместо него страной управляют уполномоченные террористической организацией — как внешние уполномоченные в лице некой Вуйнович, так и внутренние шуцманы вроде той же Поповой.

Ну, а патриотической общественности в уши дуют скрепами, духовностью и суверенитетом. И заголовками СМИ, что нас боятся до судорог в конечностях. Кого тут бояться? ВОЗовских полицаев, что ли?

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