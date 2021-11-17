 

Цены на газ в Европе выросли до 1150 долларов за 1 тыс. кубометров

17.11.2021, 10:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов растет на 5%, впервые с конца октября она превысила 1150 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость ближайших – декабрьских – фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составила 1133,4 доллара и демонстрировала устойчивый рост, достигнув 10.26 максимума в 1166 долларов, что на 6% выше расчетной цены накануне. На 10.45 цена составляет 1152 доллара, что на 4,7% выше расчетной цены накануне, передает ТАСС.

Резко стоимость фьючерсов выросла с пятницы: за три торговых дня расчетная цена подскочила более чем на 20%, до 1100,5 доллара во вторник.

Рост накануне резко активизировался после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток – 2», а повлиять на рост в понедельник могли результаты месячных аукционов: Газпром не забронировал на декабрь мощности газопровода «Ямал – Европа» и газотранспортной системы Украины для дополнительного транзита газа.

Накануне вечером цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1100 долларов впервые с конца октября.

Напомним, цены на газ в Европе резко выросли в конце лета – начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Исторический максимум – 1937 долларов за тысячу кубометров – был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться, а 1 ноября – впервые за полтора месяца – стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за 1 тыс. кубометров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / В МЧС подтвердили гибель ребенка и взрослого при взрыве в Химках

15.05 / В Николаеве убили известного исследователя Холокоста

20.12 / Россияне назвали самый желаемый подарок на Новый год

24.07 / США предложили РФ создать линию связи для предотвращения конфликтов в космосе

09.09 / В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии

15.10 / Die Welt – факельное шествие немецких солдат перед бундестагом понравилось не всем

10.06 / В Москве водитель каршеринга сбил подростка на электросамокате

23.02 / Шмыгаль поручил верифицировать все долги теплоснабжающих предприятий Украины

17.09 / Французские производители шампанского согласились на требование РФ называть его “игристым” и возобновили поставки – The Times

14.09 / Der Spiegel – борьбе с изменениями климата катастрофически не хватает денег

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика