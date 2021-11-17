Акне можно лечить без химии. Натуральные средства, которые помогают

Акне – это кожное заболевание, возникающее в результате чрезмерного выделения кожного сала. Это кожное сало может закупоривать поры, а затем проявляться на коже в виде черных точек, гнойничков и узелков. Акне обычно поражает участки кожи с максимальным разнообразием сальных фолликулов, такие как лицо, область спины, грудь и плечи.

Акне возникает и из-за гормона, называемого тестостероном. Этот гормон присутствует в теле каждого человека и способствует выработке кожного сала в сальных железах. Но как же бороться с акне и прыщами с помощью натуральных средств? Вот несколько рекомендаций.

Масло чайного дерева

Масло чайного дерева – уникальный растительный антисептик, который позволяет в кратчайшие сроки избавиться от акне и воспалений – причем без шелушения. Просто наносите несколько капель масла на ватный тампон и обрабатывайте прыщи три раза в день.

Витекс священный

Витекс священный – растение, известное своими гормонорегулирующими свойствам. Регулярное употребление настоя позволяет уменьшить кожные высыпания, особенно у представительниц прекрасного пола с менопаузой. Оптимальная дозировка – одна чашка в день. Большее количество настоя может лишь усугубить ситуацию.

Цинк

Избавиться от акне поможет и цинк. Этот минерал обладает массой полезных свойств: он регулирует гормоны, такие как тестостерон и инсулин. Это дополнительно способствует заживлению ран.

Морковь

Морковь может помочь в борьбе с прыщами. Все дело в высоком содержании витамина А. Сам по себе дефицит данного элемента приводит к высыпаниям, поэтому, когда в ваш организм поступает достаточно этого витамина, прыщи проходят быстрее, а новые практически не появляются.

Кстати, основа одного из самых эффективных лекарств от прыщей, “Аккутана”, – витамин А. Однако препарат имеет множество побочных эффектов, которые могут проявляться при продолжительном применении. В случае с морковью побочных эффектов точно не будет!

Детоксикация

Детоксикация – это прекрасное средство от прыщей. Когда вы правильно проходите этот процесс, работа иммунной системы улучшается. Результат – уменьшение количества прыщей. Детоксикация дополнительно способствует регулированию секреции гормона андрогена, который, в свою очередь, контролирует выработку жира. Устраняя загрязнения из своего тела, вы также останавливаете высыпания прыщей.

Чеснок

Чеснок – одно из лучших домашних средств от прыщей. Чтобы избавиться от прыщей в домашних условиях, вы можете уменьшить количество чеснока, после чего сразу же потренироваться с угрями, втирая или массируя его лицо. Если это делать несколько раз в день в течение 1 недели, вы можете заметить резкое изменение вашей проблемы с прыщами.