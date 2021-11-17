Пальто с флористическим принтом – безусловный тренд осени и зимы: модные фасоны, с чем носить

Принято думать, что флористический принт является прерогативой весенне-летнего сезона. Но этой осенью самые известные стритстайлеры перевернули наше представление о моде. Модницы появились на улицах городов в ярких пальто, расшитых цветами. Отныне холодное время года, дожди и ветры не являются поводом облачаться в темную и безликую одежду.

Ставка на нейтральный нижний слой

Если вы впервые вводите в гардероб пальто с цветочными узорами, одного яркого пятна в образе будет достаточно. Привыкайте к яркости постепенно. Нижние слои аутфита могут быть выполнены в нейтральных оттенках: белых, черных или кремовых.

Хотя черные брюки являются беспроигрышным вариантом для дождливых ненастных дней, в сухую погоду вы можете надеть к пальто с флористическим принтом белые джинсы и белую футболку.

Также с длинным пальто можно надевать мини-юбки, шорты и даже велосипедки. Дополнить комплект лучше всего ботильонами или высокими сапогами. Чем проще крой нижних слоев, тем лучше. Выбирайте силуэт оверсайз, если хотите скрыть недостатки фигуры. Но обратите внимание на то, что крупные пестрые цветы зрительно увеличивают ваши объемы.

Микс нескольких принтов

Ваше пальто имеет прямой крой и изящный рисунок? Тогда не бойтесь ввести в образ еще несколько принтованных элементов. Это могут быть жилет с ромбовидными узорами, юбка в клетку. Уравновесить образ помогут аксессуары: ремни, массивные украшения и модные сапоги в жокейском стиле.

Яркие решения

Если вы выбираете пальто с принтом летней расцветки, вы можете подобрать цветной нижний слой. Для этого достаточно, чтобы цвет низа дублировал один из оттенков принта. Например, хорошо впишутся в образ с цветочным пальто светло-желтые брюки из экокожи и зеленая водолазка в рубчик. Главное – не переборщить с пестротой. Удобная обувь на устойчивом каблуке и акцентная сумка станут идеальным дополнением образа.

Цветы на белом фоне

Одним из самых безопасных вариантов является белое пальто с изящными и едва заметными цветами. Эта вещь смотрится оригинально и свежо. Ее можно носить в комплекте с джинсами и повседневными топами.

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Приветствуется монохромный образ или сочетание черного низа и металлического верха.

Кожаное пальто с принтом

Кожаное двубортное пальто с цветами смотрится элегантно и респектабельно. Такую модель можно носить с высокими сапогами и струящимися юбками, с брючными костюмами или трикотажными платьями.

Мешковатые модели

Если вы выбираете яркое мешковатое пальто оверсайз, важно привести к балансу силуэт с помощью массивной обуви. Очень хорошо просторные модели верхней одежды смотрятся на стройных барышнях. Этот выбор не скрывает стройность и изящность фигуры.

Комбинация разных стилей

Раньше нам всегда рекомендовали подбирать одежду в соответствии со стилем. Например, к длинному бежевому пальто с цветочным узором вы бы вряд ли осмелились надеть спортивные штаны, лосины или велосипедки. В наши дни все изменилось. Сейчас наиболее актуальными считаются эклектичные сочетания.

Поэтому классика вполне может соседствовать с элементами спортивного стиля. С правильно подобранной обувью и аксессуарами комбинированный образ получается стильным и необычным.