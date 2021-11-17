 

Зеленский пообещал украинцам дать стране угля

17.11.2021, 10:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владимир Зеленский заявил, что на Украину направляются семь судов с углём, необходимым для работы теплоэлектростанций, большинство из которых испытывают дефицит топлива для оптимальной работы. Как пишут «Украинские новости», президент также добавил, что в случае необходимости подобными поставками угля можно будет решить проблему нехватки на весь отопительный сезон.


Reuters

На Украину направляются семь судов с углём, необходимым для работы теплоэлектростанций, большинство из которых испытывают дефицит топлива для оптимальной работы. Как пишут «Украинские новости», соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

«Государство успешно преодолевает вызов нехватки угля. Нехватки не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей «Панамакс», которые уже направляются в наши порты и прибудут в ближайшее время», — заявил Зеленский. 

Он подчеркнул, что этого угля полностью хватит для закрытия потребностей энергетической сферы до конца текущего года.

Зеленский также добавил, что в случае необходимости подобными поставками угля можно будет решить проблему нехватки на весь отопительный сезон.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Samsung нацеливается на рекордные продажи складных смартфонов

23.09 / “Динамо” выиграло в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

28.07 / Российский ученый оценил опасность магнитных бурь

09.10 / Президент Кыргызстана выразил готовность уйти в отставку

02.07 / Украина не готова к внедрению дистанционного обучения – Бабак

09.07 / Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против сына Лукашенко и еще более 50 человек

30.03 / Суд в Париже встал на сторону России по иску “Ощадбанка” об убытках из-за аннексии Крыма – Минюст РФ

08.07 / SkyUp отменяет рейс Одесса – Салоники через два дня после его открытия

21.09 / Во фракции “Слуга народа” подтвердили большое совещание с участием Зеленского: Будут говорить о стратегии

17.07 / Власти Испании оказались в замешательстве из-за запроса флота РФ на дозаправку в Сеуте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика