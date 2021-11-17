ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 30 танков и гаубицы боевиков

Миссия зафиксировала три гаубицы, размещенные с нарушением линий отвода.

“За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ зафиксировала два противотанковых ракетных комплекса на территории объекта в жилом квартале подконтрольного правительству района Донецкой области, а также 30 танков и одну гаубицу на полигоне вблизи Покровки, не подконтрольной правительству, в 36 км восточнее Донецка”, – отметили в отчете.

В ОБСЕ сообщили, что по сравнению с прошлыми визитами, которые состоялись 16 мая и 19 сентября 2021 года, в двух постоянных местах хранения вооружения в Луганской области не хватало 20 танков и четырех минометов “Молот”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

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