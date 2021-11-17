Зеленский и Эрдоган пообщались по телефону. Обсуждали в том числе безопасность в регионе

“Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Лидеры также обменялись мнениями относительно вопросов региональной повестки дня”, – говорится в сообщении.

В Офисе президента Украины отметили, что в ходе разговора президентов поднимались темы безопасности, энергетики, экономики.

“Глава Украинского государства высоко оценил неизменную поддержку со стороны Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное вовлечение в работу нового международного механизма – Крымской платформы. Зеленский поблагодарил лидера Турции за выраженное соболезнование в связи с гибелью украинских воинов на востоке нашего государства”, – говорится в сообщении.

По данным ОП, украинский президент поднимал вопрос освобождения украинских граждан, которых незаконно удерживает Россия.

Зеленский и Эрдоган “обменялись мнениями относительно ситуации в области безопасности в регионе, а также относительно соответствующих инициатив по усилению безопасности в регионе Черного моря”.

“Президенты обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Стороны констатировали, что стратегическое партнерство уже сегодня укрепляет вооруженные силы двух стран. Была отмечена реализация ряда важных проектов в области самолетостроения и развития ВМС, а также перспективы для углубления такого взаимодействия”, – отметили в ОП.

По его информации, Зеленский также пригласил Турцию “присоединиться к кругу заказчиков” транспортного самолета Ан-178, серийное производство которого начинает Украина.

“Лидеры отметили настроенность в завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. Также было уделено внимание состоянию реализации достигнутых договоренностей по ряду проектов двусторонней повестки дня, в частности, строительство жилья для представителей крымскотатарского народа. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, среди прочего пути диверсификации поставок энергоресурсов”, – пишут в ОП.

Контекст:

Последний раз Зеленский и Эрдоган общались лицом к лицу в сентябре на полях генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Тогда также поднимался вопрос освобождения удерживаемых Россией украинцев.

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