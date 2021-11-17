 

Зеленский и Эрдоган пообщались по телефону. Обсуждали в том числе безопасность в регионе

17.11.2021, 10:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Обсуждены перспективы развития двусторонних отношений. Лидеры также обменялись мнениями относительно вопросов региональной повестки дня”, – говорится в сообщении.

В Офисе президента Украины отметили, что в ходе разговора президентов поднимались темы безопасности, энергетики, экономики.

“Глава Украинского государства высоко оценил неизменную поддержку со стороны Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное вовлечение в работу нового международного механизма – Крымской платформы. Зеленский поблагодарил лидера Турции за выраженное соболезнование в связи с гибелью украинских воинов на востоке нашего государства”, – говорится в сообщении.

По данным ОП, украинский президент поднимал вопрос освобождения украинских граждан, которых незаконно удерживает Россия.

Зеленский и Эрдоган “обменялись мнениями относительно ситуации в области безопасности в регионе, а также относительно соответствующих инициатив по усилению безопасности в регионе Черного моря”.

“Президенты обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Стороны констатировали, что стратегическое партнерство уже сегодня укрепляет вооруженные силы двух стран. Была отмечена реализация ряда важных проектов в области самолетостроения и развития ВМС, а также перспективы для углубления такого взаимодействия”, – отметили в ОП.

По его информации, Зеленский также пригласил Турцию “присоединиться к кругу заказчиков” транспортного самолета Ан-178, серийное производство которого начинает Украина.

“Лидеры отметили настроенность в завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. Также было уделено внимание состоянию реализации достигнутых договоренностей по ряду проектов двусторонней повестки дня, в частности, строительство жилья для представителей крымскотатарского народа. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, среди прочего пути диверсификации поставок энергоресурсов”, – пишут в ОП.

Контекст:

Последний раз Зеленский и Эрдоган общались лицом к лицу в сентябре на полях генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США). Тогда также поднимался вопрос освобождения удерживаемых Россией украинцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / В Украину привезли более 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca, которую передала Германия

11.12 / Новым главой Ивано-Франковской ОГА может стать бывший газовщик и сотник Майдана Бойчук – СМИ

12.12 / На МКС шестой раз за три месяца отключилась российская система получения кислорода

18.03 / В ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации

11.05 / Правительство утвердило правила уничтожения фальсифицированного и контрафактного вина

11.07 / Alfa Romeo презентовала модель Montreal

11.03 / “Жестко выделываешь”, “Ничего себе!” – Госпитализированная дочь Поляковой сняла видео с катетером в вене

01.08 / Минфин США предоставил американскому суду секретные документы по делу Дерипаски

05.03 / Le Monde – в школах Брюсселя процветает антисемитизм и теории заговора

24.08 / В ДНР сочли нелепым празднование Дня независимости Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика