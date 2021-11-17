“Это реальная узурпация власти”. Береза прокомментировал намерение “Слуги народа” принять закон о столице

“То, что сейчас происходит, все больше показывает, что главное для Зеленского – не интересы киевлян, а удовлетворение своих желаний и амбиций, которые он прячет за красивыми словами. После такого шага президент потеряет доверие почти четырехмиллионного города, а также доверие международных партнеров. А еще меня удивляет, что Зеленский не хочет дождаться выводов Венецианской комиссии. Видимо, ему уже доложили, что Венецианская комиссия уже рассматривает это чудо-проект и там замечаний на три тома. Закон о столице от слуг – это уже реальная узурпация власти и наступление на местное самоуправление, сворачивание демократии. И нам нужно этому противодействовать. Всячески”, – подчеркнул он.

Принятие антиконституционного закона о столице с целью устранить мэра Киева Виталия Кличко является проявлением неуважения к киевлянам, считает Береза.

“Их не смущает, что это противоречит решению Конституционного Суда от 2003 года, что тем самым они лишают прав избранного гражданами мэра, а это лишает прав всех киевлян самостоятельно выбирать себе власть в городе. Зеленский совсем сошел с ума в своей борьбе с Кличко. Своими неловкими попытками устранить политического оппонента Зеленского Банковая плюет в глаза всем киевлянам. Меня не интересует фамилия мэра, а смущает то, что после принятия этого закона можно уже не пытаться избираться мэром Киева, потому что настоящая власть будет у главы КГГА, которого назначает президент. Поэтому не важно, кого выберут киевляне, а важнее, кого назначит президент”, – резюмировал экс-нардеп.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В июле 2019 года в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерение разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы КГГА. 4 сентября Кабинет Министров согласовал увольнение Кличко с поста главы КГГА, но это решение не было утверждено президентом.

Верховная Рада 3 октября 2019 года, более двух лет назад, приняла в первом чтении законопроект №2143-3 “О городе Киеве – столице Украины”. Он предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который “будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти”.

Весной – летом 2021 года публичный конфликт между Кличко и центральной властью возобновился. В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, которые продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы.

В августе Кличко заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на “залетного ставленника”. В том же месяце в СМИ появилась информация, что главой КГГА могут назначить действующего министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, но он ее опроверг.

19 октября Кличко и Зеленский встретились в Офисе президента – по словам Кличко, впервые за последний год. По информации СМИ, на встрече присутствовал Чернышов.

20 октября парламентский комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице во втором чтении и в целом.

Нардеп от “Слуги народа”, член комитета по вопросам организации государственной власти Виталий Безгин отметил, что Рада рассмотрит законопроект в конце ноября.

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