“Ничего не изменило моей точки зрения”. Аваков – о том, могло ли следствие ошибиться по подозреваемым в деле Шеремета

Журналист спросил, есть ли у Авакова сомнения по поводу того, что следствие могло ошибиться по подозреваемым по делу Яне Дугарь, Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко.

“Смотрите, для любых этих сомнений и есть суд. Конечно. Поэтому они подозреваемые и не более чем. Суд должен рассмотреть эти вопросы. И, если есть сомнения – там есть голосование присяжных, интерпретация результатов. Мир придумал ответ на ваш вопрос давным-давно. У меня не появилось дополнительных фактов, чтобы я сомневался”, – ответил Аваков.

По словам экс-главы МВД, факты которые появились после подписания подозрения, когда начала работать и отвечать защита подозреваемых, не повлияли на его мнение.

“Ничего не изменило моей точки зрения. Я считаю, что эти все факты должны быть оценены судом”, – сказал Аваков.

По его мнению, все трое были исполнителями.

“Они могли знать, а могли и не знать до конца, в отношении кого они это делают. Кто им это дело заказал, по какой процедуре – это отдельный разговор. Он вынесен в отдельное производство”, – сказал экс-министр.

Как сказал Аваков, в 2019 году, когда делом Шеремета интересовался президент Украины Владимир Зеленский, он спрашивал тогдашнего генерального прокурора Руслана Рябошапку, хватает ли материалов для подписания подозрения. Зеленскому тогда оформили специальное разрешение для допуска к материалам дела.

“Президент посмотрел материалы и говорит: “так у вас же столько материалов, почему об этом не говорите нигде”? Я говорю – потому что об этом нельзя говорить, здесь не хватает доказательной базы, здесь не хватает экспертиз, здесь не хватает того-то и того-то. Прошло какое-то время, он опять спросил. […] И тогда я спросил у Рябошапки: “Руслан, вам подписывать подозрение, вам материалов хватает?”. Он сказал: “Из того, что мы видим, материалов хватает, но давайте дождемся всех экспертиз”. Я сказал: “Я прошу вас, давайте дождемся еще и экспертизы британской”. Когда все экспертизы были собраны, мы оказались в ситуации, когда есть материалы. Можно ли их не предъявлять? Нельзя. Когда есть материалы, которые говорят, что есть сформированное обвинение. И они были предъявлены. Дальше начинается суд и дальше начинается процесс, который мне отвратителен. Начинается не соревновательная процедура доказательств и защиты, а начинается политический процесс, где участвуют огромное количество политиков и у каждого свои интересы”, – добавил Аваков.

Контекст:

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года тогдашний глава МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных. Это военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко и детский кардиохирург Юлия Кузьменко. Их арестовали, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

Антоненко находился под стражей с 14 декабря 2019 года. 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева отпустил его под круглосуточный домашний арест с обязательством носить электронный браслет. Шевченковский райсуд Киева на заседании 27 сентября этого года смягчил меру пресечения Антоненко с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест (с 23.00 до 6.00).

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Фигуранты заявляют, что не причастны к убийству. В МВД считают, что дело об убийстве Шеремета могут отправить на новое рассмотрение.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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