 

“Слюни, остановитесь!”. Брухунова показала как ест из одной тарелки с 76-летним Петросяном

17.11.2021, 10:22, Новости дня
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На столе также стоят чашки с кофе и вода.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

“Слюни, остановитесь!” – прокомментировала подписчица anna.anna.1983.nik.

“Есть с одной тарелки – это любовь!” – отметила irina_kotik_umnova74.

“Из одной тарелки всегда вкуснее”, – заявила irinalobanova6716.

“Стало – было”, – отметила zu_trunina.

“Говорящая фотография”, – написала kurushina_2.

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына. 

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение и разделе имущества бывших супругов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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