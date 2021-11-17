 

Россиянам разъяснили тонкости залога квартир с живущими в них детьми

17.11.2021, 10:12, Разное
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По словам юриста, квартиру, где прописаны лица до 18 лет, в качестве залога использовать можно. Однако если дети являются собственниками, ситуация в корне меняется. Но такая возможность есть.

Так, при залоге недвижимости второй стороной договора является банк, поэтому все будет зависеть от его требований и решения по одобрению кредита. Адвокат подчеркнул, что залог жилья не подразумевает автоматической отдачи заложенного имущества. Отчуждение квартиры случается лишь тогда, когда заемщик не платит кредит.

По словам Юниса Дигмара, суды отклоняют доводы о незаконном изъятии единственного места
жительства несовершеннолетних. Кроме того, при заключении договора собственником квартиры не нужно и одобрение органа опеки и попечительства.

Иная ситуация, если ребенок – собственник недвижимости или доли в ней. В этом случае для сделки необходимо разрешение органа опеки и попечительства. Этого требует российское законодательство. Вместе с тем по словам адвоката, в каждом случае вопрос должен решаться индивидуально.

Юрист отметил, что если ребенок является собственником части или целой квартиры, то процедуру провести все же реально. Для этого необходимо передать несовершеннолетнему в собственность другой
объект недвижимости. При этом важно помнить, что это жилье должно быть не хуже
объекта залога. Напомним, ранее юрист Ольга Благовещенская объяснила, в каком случае у собственника могут арестовать жилье.



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