 

Не взятый в армию житель Приморья скончался во время симуляции службы, которую ему устроили друзья

17.11.2021, 10:11, Разное
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В Приморье правоохранительные органы расследуют гибель 18-летнего молодого человека, который скончался в имитированной воинской части. Незадолго до этого его не взяли в Вооружённые силы по состоянию здоровья.

Местный житель был комиссован в связи с наличием у него врождённого порока сердца. Однако его друзья и соседи по подъезду заявили ему, что все, кто не служил в армии – либо гомосексуалисты, либо женщины. Не желая ставить на себе такое клеймо, юноша согласился “отслужить” в имитированной армии.

В рамках симуляции воинской службы молодому человеку пришлось сначала чистить санузлы в квартирах старших товарищей, а затем ему предложили пробежать 20 кругов вокруг дома в противогазе, отжимаясь 50 раз после каждого круга. Уже на третьем круге ему стало плохо. Юноша скончался ещё до прибытия скорой помощи. Вскрытие установило, что у него не выдержало сердце.

Теперь разбираться в ситуации предстоит следствию. Товарищи погибшего, игравшие роль “дедов”, опрошены в качестве свидетелей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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