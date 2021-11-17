Ереван заявил о соблюдении договоренностей с Баку о режиме прекращения огня

Договоренность Армении и Азербайджана о соблюдении режима прекращения огня на восточном направлении в основном соблюдается, ситуация остается относительно стабильной, говорится заявлении армянского минобороны.

«По состоянию на 10.00 (09.00 мск) 17 ноября ситуация в восточной приграничной зоне Армении, где накануне армянские позиции подверглись атаке подразделений ВС Азербайджана, относительно стабильная, договоренность о прекращении огня в целом соблюдается», – передает ТАСС текст заявления.

В минобороны Армении заявили, что армянские ВС в результате боевых столкновений с азербайджанской армией на восточном направлении границы утратили связь с 24 военнослужащими, один погиб.

«С армянской стороны один убитый, 13 военнослужащих оказались в плену. В ходе боевых действий была потеряна связь еще с 24 военнослужащими, их судьба в данный момент неизвестна. Ведется интенсивная работа по поиску военнослужащих. Две боевые позиции перешли под контроль противника», – отмечается в тексте.

Тем временем пресс-служба аппарата Совбеза РФ сообщила, что представители Советов безопасности (СБ) Азербайджана и Армении Рамиль Усубов и Армен Григорян принимают участие в ежегодной встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ в Москве.

«В Москве началась девятая ежегодная встреча секретарей Советов безопасности государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ). В ней принимают участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамиль Усубов, секретарь Совета безопасности Республики Армения Армен Григорян <…>», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава российского Минобороны Сергей Шойгу призвал в ходе телефонных переговоров министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие напряжение ситуации на границе.