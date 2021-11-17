 

Индийский аппарат «Чандраян-2» ушел от столкновения с американским спутником

17.11.2021, 10:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинИндийский космический аппарат «Чандраян-2», являющийся искусственным спутником Луны, выполнил маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с автоматической межпланетной станцией НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter, информирует Индийская организация космических исследований.

По данным организации, два аппарата, вращающиеся вокруг Луны по почти полярной орбите, должны были подойти очень близко друг к другу 20 октября 2021 года возле Северного полюса Луны примерно в 11.15 (08.45 мск).

«Расчеты, проведенные как Индийской организацией космических исследований, так и Лабораторией реактивного движения НАСА, последовательно показывали, что радиальное расстояние между двумя космическими аппаратами будет составлять менее 100 метров, а расстояние до ближайшего сближения составит всего около 3 километров в вышеупомянутое время ближайшего сближения. Оба агентства сочли, что ситуация требует маневра по предотвращению столкновения для снижения риска сближения», – передает РИА «Новости» сообщение Индийской организации космических исследований.

Маневры по предотвращению столкновений были выполнены 18 октября в 20.22 (17.52 мск).

«После определения орбиты «Чандраян-2» с помощью данных отслеживания после маневра было подтверждено, что в ближайшем будущем с достигнутой орбитой не будет никаких дальнейших тесных связей с Lunar Reconnaissance Orbiter», – сообщило индийское космическое агентство.

Напомним, 20 августа 2019 года лунная станция «Чандраян-2» была успешно выведена на орбиту естественного спутника Земли.

Станция общим весом более 3,8 тонны отправилась в космос со второй попытки. 15 июля миссия по техническим причинам была отложена за 56 минут до запуска. Ракета тогда уже стояла на стартовой площадке космодрома, шел обратный отсчет.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказывал о планах Индии по полету станции «Чандраян-2» к Луне. 



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