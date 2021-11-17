 

Фермер из Турции показал необычного теленка с двумя головами и шестью ногами

17.11.2021, 9:55, Разное
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На одной из ферм Турции родился необычный теленок – малыш имеет несколько голов, 6 голов и два хвоста, – об этом рассказывает издание Дэйли Стар.

Уникальное животное не так давно родилось на одной из ферм Турции. Владелец хозяйства обратил внимание, что у одной из коров появились признаки того, что она не может отелиться.

Чтобы помочь ей, были приняты экстренные меры в виде кесарево сечения.

Фото Newsflash

Медицинская процедура длилась на протяжении двух часов. Ветеринар сообщил, что у новорожденного две головы, и больше конечностей, чем должно быть. Теленок появился на свет мертвым.

Фото Newsflash

Тело доставили в исследовательский центр, где специалисты выяснили, что теленок имел аномалии, связанные с генетическими отклонениями.



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