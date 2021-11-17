 

К началу следующего грибного сезона российские грибники пройдут обучение и сертификацию

17.11.2021, 9:51, Разное
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С 2022 года сбор грибов в российских лесах без сертификата об обучении невозможен. Каждый желающий собирать дикорастущие грибы обязан пройти 72-часовой учебный курс и сдать экзамен комиссии Минприроды.

Первые учебные центры для грибников уже открылись в регионах. В программе три основных раздела – таксономия грибов, природоохранное законодательство и ориентирование на местности. На экзамене грибник должен уверенно опознавать грибы по фотографии, называть их латинское, русское и местное наименования, особенности сбора и приготовления, и, самое главное, определять, ядовитый это гриб или съедобный.

«Отравления грибами случаются каждый год почти во всех регионах России. Это заставило нас пересмотреть нормативную базу и закрыть доступ в леса грибникам, не имеющим базовых навыков «грибной охоты». Собственно, наш учебный курс – это аналог «охотничьего минимума», без которого охотники не имеют права брать в руки ружьё», – заявил начальник Федерального учебного экологического центра Минприроды Эдуард Геккель.

Сдав итоговый экзамен, грибники получат сертификат в виде оранжевого бейджа, который необходимо носить в лесу поверх одежды. Если экологический патруль обнаружит грибника без такого знака отличия, он заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей, даже если сертификат у него есть. В случае, если сертификата нет вообще, штраф составит 20 тысяч. Обучение и экзамен платные, и стоят вместе 14539 рублей.

Из-за сложной экономической обстановки Правительство отложило на год введение обязательного ношения грибниками аварийных радиомаяков АРМ-406.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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