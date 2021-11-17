 

Выборы президента США в 2024 году выиграет Путин. Ну, или, «украдет»

17.11.2021, 9:46, Разное
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Бывший президент США Дональд Трамп может попытаться «украсть» следующие выборы главы Белого дома, которые должны состояться в 2024 году, если он большинство граждан не проголосует за него, заявил член палаты представителей США республиканец Энтони Гонсалес.

Гонсалес во время предварительно записанного интервью с ведущим Джейком Таппером в программе CNN «Состояние Союза» сказал, что Трамп сделал вывод из того, что пошло не так 6 января, когда Конгресс подтвердил решение коллегии выборщиков, несмотря на его просьбы об отклонении бюллетеней и теперь ставит лояльных себе людей в правительстве, чтобы они делали «именно то, что он хочет».

Выборы президента США в 2024 году выиграет Путин. Ну, или, «украдет»— Я думаю, что любой объективный наблюдатель пришел бы к такому выводу, что он (Трамп) оценил, что пошло не так 6 января, почему он не смог украсть выборы? Кто стоял у него на пути? — отметил законодатель. — Каждое американское учреждение возглавляется людьми. И нужны правильные люди, чтобы принять правильное решение в самый трудный момент.

— Он систематически разъезжает по стране и пытается снять этих людей и поставить тех, кто будет делать именно то, что он от них хочет, тех, кто верит в большую ложь, тех, кто соглашается со всем, что он говорит, — добавил он.

По мнению Гонсалеса, действия Трампа сейчас говорят о том, что он либо победит на выборах законно, вероятность чего исключать нельзя, либо в случае поражения попытается добиться власти незаконным образом благодаря расставленным на нужных местах людям.

— И это тогда самый большой вызов для нашей страны. Задаешься вопросом, выстоят ли в этот раз американские институты. Удерживаются ли они с другим составов? Надеюсь, но гарантировать этого нельзя, — указал законодатель.

— Победителем президентских выборов 2024 года опять будет Владимир Путин. Не в России — в США. Для этого даже не придется менять американские законы — достаточно будет избрать президентом Дональда Трампа, — считает российский колумнист Петр Акопов. — Это не шутка, а прогноз — примерно так будет выглядеть внутриамериканская пропаганда по мере приближения президентских выборов.

По его мнению, Трампа демонизировали всем миром, приклеив ему все возможные ярлыки — от женоненавистника до «пуделя Путина». Однако к 2024 году для большинства американцев это может стать не демотиватором, а дополнительным аргументом в пользу голосования за экс-президента. В надежде на спасение США от разрушающего их «глубинного государства».

Источник – 2024.press



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