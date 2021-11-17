 

Глава МВД Великобритании пообещала остановить «100 процентов» пересечений мигрантами Ла-Манша

17.11.2021, 9:38, Новости дня
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Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател и министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен провели виртуальные переговоры и обсудили рекордное количество мигрантов, пересекающих Ла-Манш, пишет Daily Mail. В ходе переговоров политики договорились «сделать смертельно опасный маршрут нежизнеспособным».


Reuters

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател пообещала остановить «100 процентов» пересечений Ла-Манша мигрантами после переговоров с французскими коллегами, пишет Daily Mail. 

Во вторник Пател должна была лично встретиться с министром внутренних дел Франции Жеральдом Дарманеном для обсуждения рекордного количества мигрантов, пересекающих Ла-Манш. В прошлый четверг пролив пересекло рекордное за сутки количество мигрантов — 1185 человек. Тем не менее визит во Францию пришлось отменить после теракта близ клиники акушерства и гинекологии в Ливерпуле в День памяти павших.

Однако в ходе виртуальных переговоров министры договорились о дальнейшем укреплении оперативного сотрудничества и об ускорении выполнения обязательств, которые стороны взяли на себя в июле, чтобы предотвратить 100% переправ через Ла-Манш и «сделать этот смертельно опасный маршрут нежизнеспособным».

Как напоминает издание, Лондон обвиняет Париж в бездействии и грозится удержать средства в размере £54 млн, согласованные в начале этого года. Ряд британских политиков утверждают, что таким образом Франция пытается «наказать» Великобританию за брексит на фоне спора о правах на ловлю рыбы в британских водах.

В свою очередь, Париж настаивает на том, что эти деньги позволят усилить патрулирование побережья и пресечь переправу через пролив. Между тем в четверг на французском побережье перехватили всего 99 мигрантов из 1284, пытавшихся добраться до Великобритании.

В этом месяце британское Министерство внутренних дел направило первые платежи по сделке с Францией, однако с тех пор число мигрантов, пересекающих Ла-Манш, резко возросло. Общее число мигрантов, прибывших в Соединённое Королевство из Франции с начала года, уже составило более 23 500 человек — это почти в три раза больше, чем за весь 2020 год, пишет Daily Mail.

Кроме того, в совместном заявлении по итогам виртуальной встречи также сказано, что политики обсудили миграционный кризис в Восточной Европе, в котором Великобритания обвинила Белоруссию и Россию, заявив, что там пытаются подорвать европейское единство.



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