“Нет слов, одни эмоции”. 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги

В посте 55-летняя актриса указала, что находится в Нью-Йорке на премьере фильма британского режиссера Ридли Скотта “Дом Gucci” об истории создания одноименного итальянского дома моды. Хайек сыграла в картине роль Пины Ауриеммы – ясновидящей и подруги дизайнера Маурицио Гуччи, одного из наследников Gucci.

Снимки Хайек за несколько часов набрали почти 700 тыс. просмотров и больше 5 тыс. комментариев.

“Безупречно, Сальма, безупречно”, – написала американская актриса Лорен Ридлофф.

“Совершенство… Я серьезно”, – прокомментировала еще одна американская артистка Хизер Пэрри.

“Нет слов, одни эмоции”, – призналась helenbatum.

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Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием –”От заката до рассвета”, “Бандитки”, “Траффик”. Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована в 2003 году на престижную кинопремию “Оскар” за лучшую женскую роль в картине “Фрида”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.

С 2009 года актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Дочь Валентина родилась у пары в 2007 году.

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