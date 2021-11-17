 

Вакцинацию от коронавируса завершили 9 млн украинцев

17.11.2021, 9:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 294 855 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 114 029 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 180 826 человек”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, прививки во вторник делали 1122 мобильные бригады по иммунизации, 3252 пункта и 451 центр вакцинации.

За сутки больше всего доз вакцин ввели в Днепропетровской области – 30 246.

“Всего с начала кампании по вакцинации проведено 21 513 820 прививок. Вакцинирован 12 445 581 человек, из них получили первую дозу – 12 445 579 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 9 068 241 человек (из них два человека получили первую дозу за границей)”, – разъяснили в ведомстве.

В ведомстве информируют, что большинство доз украинцы получили с начала вакцинации препаратом от Pfizer – 5,2 млн.

Контекст:

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Иммунизация против коронавируса в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации, сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Навроцкая объявила о закрытии своего модного бренда Navro

03.09 / Байден раскритиковал Трампа за отсутствие заявления о Навальном

04.06 / Канцлер Австрии поблагодарил Путина за «Спутник V»

31.07 / Эксперт назвал главную проблему выдвиженца «Справедливой России» на выборах в Пермском крае

29.12 / Румыния предоставит Молдове 200 тыс. доз вакцины от COVID-19

07.07 / В Китае зафиксировали случай инфицирования лихорадкой денге

02.11 / Нуланд обсудила Россию с представителями стран Северной Европы

04.03 / Появились подробности про новые российские вертолетоносцы

02.09 / В компании John Deere заявили о начале разработки беспилотных сельскохозяйственных машин

11.09 / Сапронов: У Саакашвили хватит сил сломать коррупцию и провести-таки реформы. Но без политической воли президента ничего не получится

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика