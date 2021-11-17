“Секрета долголетия до сих пор не знает”. Жительница Полтавской области отметила 107-й день рождения

День рождения Ковтун отпраздновала в кругу семьи.

Женщина родилась в 1914 году в селе Броварки.

“Пока чувствует себя хорошо, держится уверенно, секрета долголетия до сих пор не знает. На время поздравления в доме уже был накрыт стол, дочь София Григорьевна с гостями нас ждала”, – отметил Носа.

https://www.facebook.com/MyroslavNosa89/posts/4296830330425316

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