“Секрета долголетия до сих пор не знает”. Жительница Полтавской области отметила 107-й день рождения
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День рождения Ковтун отпраздновала в кругу семьи.
Женщина родилась в 1914 году в селе Броварки.
“Пока чувствует себя хорошо, держится уверенно, секрета долголетия до сих пор не знает. На время поздравления в доме уже был накрыт стол, дочь София Григорьевна с гостями нас ждала”, – отметил Носа.
https://www.facebook.com/MyroslavNosa89/posts/4296830330425316
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