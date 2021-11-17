 

Петракова 17 ноября утвердят в качестве главного тренера сборной Украины – Павелко

17.11.2021, 9:34, Новости дня
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“Мы готовили такую прекрасную историю как утверждение Александра Петракова главным тренером – без и.о. На завтрашнем Исполкоме это будет предложено. Я уверен, что это будет поддержано. Это важная составляющая для игр плей-офф нашей команды”, – сказал Павелко.

16 ноября команда тренера Петракова со счетом 2:0 в Зенице победила сборную Боснии и Герцеговины в последнем матче отбора на чемпионат мира 2022 в Катаре в группе D. В составе украинцев голы забивали Александр Зинченко и вышедший на замену во втором тайме Артем Довбик.

Финишировав на втором итоговом месте в группе сборная Украины в марте сыграет в плей-офф отбора на ЧМ 2022. Соперниками украинской команды в 1/2 финала могут стать сборные Португалии, Шотландии, Италии, Швеции или Уэльса.

Чтобы сыграть в финальном турнире чемпионата мира в Катаре, сборная Украины должна победить в двух стыковых матчах раунда плей-офф – в полуфинале и финале. Жеребьевка стадии плей-офф состоится 26 ноября.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Контекст:

Исполком УАФ назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу 17 августа. Он сменил Андрея Шевченко.

В тренерский штаб сборной Украины вошли пять специалистов – ассистенты Петракова Андрей Аненков и Александр Шовковский, тренер вратарей Вячеслав Кернозенко, а также Вячеслав Ружинцев и Андрей Башенный, которые будут заниматься физической подготовкой и реабилитацией игроков сборной Украины.

После своего назначения Петраков говорил, что намерен вывести главную команду страны на чемпионат мира 2022 года в Катаре. “Сплю я сейчас плохо, ведь принял ответственное решение. Но я умею держать удар”, – подчеркнул тренер.

Петраков в 2019 году возглавлял сборную Украины U20, которая стала чемпионом мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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