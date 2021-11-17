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Бюджет почти четверти ярославских семей – от 25 до 50 тысяч рублей в месяц

17.11.2021, 9:38, Детали
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Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей и сотрудников компаний Центрального федерального округа, в том числе, из Ярославской области, и выяснила средний бюджет семьи.

27% опрошенных рассказали, что совокупный бюджет их семьи составляет от 50 до 75 тыс. рублей в месяц. От 25 до 50 тыс. рублей – такой семейный бюджет еще у 24% респондентов. Каждый пятый (18%) отметил, что доход его семьи не превышает 25 тыс. рублей в месяц. Еще 15% признались, что их доход – от 75 до 100 тыс. рублей в месяц. Больше 100 тыс. рублей в месяц на семью – у 16% опрошенных.

– О семейном бюджете в 25–50 тыс. рублей чаще всего говорили специалисты по продажам и сотрудники административной сферы. О доходе от 50 до 75 тыс. рублей в месяц на семью – юристы, а также сотрудники производственной и сельскохозяйственной сфер. От 75 до 100 тыс. рублей – такой семейный доход чаще остальных упоминали строители и представители фармацевтической и медицинской сферы. Самый большой бюджет на семью (от 100 тыс. и больше) – у топ-менеджеров. Самый невысокий (до 25 тыс.) – чаще у молодых специалистов, представителей образовательной сферы и рабочего персонала, – комментирует Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.

Ведут бюджет (записывают доходы, планируют расходы, отмечают траты) большая часть респондентов – 61%. Причем, чем старше человек, тем основательнее он подходит к ведению семейного бюджета.
За год средняя предлагаемая зарплата в Ярославской области выросла всего на 820 рублей и составляет сейчас 40,9 тыс. рублей (40 тыс. рублей в октябре-ноябре прошлого года).




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