 

Брак с Овечкиным, переезд за границу и горе из-за потери матери: как живет младшая дочь Веры Глаголевой

17.11.2021, 9:24, Разное
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Свою младшую дочь Анастасию Шубскую актриса Вера Глаголева родила в браке с бизнесменом Кириллом Шубским. Анастасия появилась на свет в 1993 году – спустя два года после знакомства родителей. Наследница стала не первым ребенком Веры Витальевны – на тот момент у нее уже были две дочки от первого брака с актером Родионом Нахапетовым, Анна и Мария.

В детстве Шубская активно занималась спортом, а после школы решила пойти по стопам прославленной матери и поступить во ВГИК. Однако от выбора карьеры актрисы Анастасию отговорила родительница – Вера Витальевна не хотела, чтобы дочь связывала жизнь с такой непростой профессией.

Жизнь наследницы Глаголевой изменилась, когда та приехала в Америку. Именно там состоялась вторая и судьбоносная встреча дочки звезды с будущим мужем Александром Овечкиным. Пара познакомилась еще в 2008 году в Пекине на Олимпийских играх. Однако роман Шубской и Овечкина закрутился только спустя четыре года после встречи в Лос-Анджелесе. Осенью 2016 года возлюбленные объявили о помолвке, а спустя год сыграли свадьбу.

Как известно, праздник для дочери и ее избранника устроила Вера Витальевна. По слухам, уже на тот момент актриса знала о своей болезни, поэтому постаралась сделать так, чтобы младшая наследница запомнила торжество на всю жизнь. Вскоре после праздника в семью пришла трагедия – этим же летом, 16 августа 2017 года, Глаголева скончалась в германской клинике от рака желудка.

Несмотря на то, что сейчас Анастасию можно назвать счастливой женщиной, потеря родительницы навсегда оставила след в ее душе. Даже в день своего 28-летия Шубская вспоминает трагическое событие, называя его самым страшным горем, после которого ей пришлось заново учиться жить.

Последние пять лет наследница актрисы лишь иногда приезжает в Россию – Анастасия живет в США вместе с семьей. Овечкин и Шубская воспитывают двух сыновей: трехлетнего Сергея и маленького Илью, которому этой весной исполнился год.



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