 

Заключенных решили не привлекать к строительству трассы М-12 Москва – Казань

17.11.2021, 9:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТруд заключенных не будет использоваться при строительстве новой платной трассы М-12 Москва – Казань, несмотря на нехватку рабочей силы, сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в кулуарах форума и выставки «Транспорт России».

«Нет, труд заключенных – это не наша история», – передает РИА «Новости» ответ Петушенко на соответствующий вопрос.

«Вы знаете, у нас у одного подрядчика новая машина закуплена, у двоих даже. Стоит без водителя. Некому. Без привлечения дополнительных ресурсов не обойтись… Сегодня не все хотят жить в полевом лагере (но в хороших условиях), вдали от семьи, пахать с утра до вечера. А кто хочет это делать, рассчитывает на серьезную зарплату. У подрядчиков тоже возможности ограничены. Конечно, тут переговорный процесс затянулся», – добавил он.

По его словам, «Автодор» рассматривает возможность участия в проекте строительства трассы «Меридиан», которая соединит Европу и Китай.

«Нам правительством поручено разработать технико-экономическое обоснование (ТЭО) вместе с «Русской холдинговой компанией»… До середины следующего года мы его сделаем», – сказал он, отвечая на вопрос о «Меридиане».

Эта трасса также появилась среди возможных проектов на стенде госкомпании.

Петушенко пояснил, что на основании ТЭО и транспортного моделирования правительство примет решение о целесообразности строительства трассы.

Он напомнил, что инициатор проекта – «Русская холдинговая компания». Изначально предполагалось, что это будет частная трасса, но теперь рассматривается и привлечение госсредств. «Скорее всего, это все-таки частная концессионная инициатива, поскольку есть инициатор, который готов сегодня вложить до 50% внебюджетных средств. Потому что 100-процентный внебюджет уже этот объект не потянет», – сказал Петушенко.

Автомагистраль «Меридиан» – альтернатива международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» (входят М-11 «Нева», ЦКАД и М-12). Она ориентирована на транзитные перевозки, тогда как ЕЗК – на внутрироссийские.

Предполагается, что трасса пройдет по территории восьми регионов Россиии будет полностью платной. Ожидается, что она станет частью маршрута «Меридиан» протяженностью 8445 километров, который должен соединить Западную Европу и Китай через Казахстан, Россию и Белоруссию. Длина российского участка составит более 2000 километров.

Напомним, во вторник председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что трасса М-12 Москва – Казань точно будет построена и запущена в 2024 году.



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