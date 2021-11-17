 

На Украине допустили признание Крыма российским в ЕС

17.11.2021, 9:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия может добиться признания Крыма со стороны Евросоюза (ЕС), снятия санкций и быстрого запуска «Северного потока – 2» на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши, считает украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Жданов пишет в колонке для издания «Главред», что ситуацию с беженцами якобы спровоцировала Москва, передает РИА «Новости».

«Для (президента РФ Владимира) Путина миграционный кризис – это многоходовка. У него свои цели и задачи: заставить Европу сертифицировать и быстро запустить в работу «Северный поток – 2»; заставить Европу снять санкции; заставить Европу признать Крым российским; заставить НАТО надавить на Украину с тем, чтобы она выполняла «Минск» (но это маловероятно); самая интересная цель Путина – довести ситуацию до абсурда, устроить маленькую перестрелку (…), ведь это очень скомпрометирует Евросоюз. И если эта компрометация удастся, Путин сможет выдвигать любые требования», – пишет он.

Однако эти «планы» вряд ли осуществятся из-за жесткой позиции Польши по отношению к мигрантам и смены руководства в Германии, но вероятность все же есть. Поэтому, считает Жданов, Москва победит, если Брюссель согласится вывезти беженцев вглубь территории ЕС.

«В этом случае РФ будет «на белом коне», получит все свои преференции», – заключил полковник запаса.

Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.



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