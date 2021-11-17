При пожаре в доме под Воронежем погибли трое детей

Пожар в жилом доме, в результате которого, по предварительной информации, погибли трое детей, произошел в селе Костово Ольховатского района Воронежской области, сообщил дежурный пожарной части №46 государственной противопожарной службы по охране Ольховатского района.

«Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 06.35 мск, в настоящие момент пожар потушен. Почти сразу были найдены тела двух детей, чуть позже при разборе завалов нашли, предварительно, тело еще одного ребенка», – сообщил источник ТАСС.

Ранее при пожаре в Марий Эл погибли двое детей и их родители.