 

При пожаре в доме под Воронежем погибли трое детей

17.11.2021, 9:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПожар в жилом доме, в результате которого, по предварительной информации, погибли трое детей, произошел в селе Костово Ольховатского района Воронежской области, сообщил дежурный пожарной части №46 государственной противопожарной службы по охране Ольховатского района.

«Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 06.35 мск, в настоящие момент пожар потушен. Почти сразу были найдены тела двух детей, чуть позже при разборе завалов нашли, предварительно, тело еще одного ребенка», – сообщил источник ТАСС.

Ранее при пожаре в Марий Эл погибли двое детей и их родители.



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