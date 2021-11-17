Сербские журналисты обнаружили тайный дворец президента Вучича в Черногории

Независимые сербские журналисты выпустили на видеохостинге YouTube документальный фильм-расследование, в котором утверждается, что резиденция на мысе Завала в Черногории общей площадью 50 тысяч м² принадлежит президенту Сербии Александру Вучичу.

В видео утверждается, что на участке площадью около 70 га в окружении виноградников находятся вертолетная площадка, поле для игры в футбол, а также подземные автодром и аквапарк. Входные ворота в особняк были сделаны итальянским мастером эпохи Возрождения Джакомо Пиццолли и приобретены на интернет-аукционе предположительно за 2 млн евро.

Внутри двухэтажного казино находятся импровизированный христианский храм, сауна, мини-театр, цирковая арена, казино, а рядом со спальней Вучича распологается хранилище золотых слитков. Вся территория охраняется личной гвардией президента Сербии, утверждают авторы расследования.

Поскольку в настоящий момент в резиденции идёт ремонт, большинство кадров в фильме сделаны в формате 3D-визуализации. За первые сутки видео на YouTube посмотрело более 14 млн человек.

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