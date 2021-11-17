 

В Египте на людей стали нападать ядовитые скорпионы, а во всем виноват оказался дождь

17.11.2021, 9:06, Разное
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В одной из провинций Египта из-за сильных и продолжительных дождей попадали деревья, что повлекло за собой повреждение электролиний. В итоге пострадали норы, в которых живут скорпионы – ядовитые гады расползлись по улицам Асуан.

Гады ужалили многих людей – в клиники обратилось уже более пяти стен пациентов, а несколько людей вовсе чуть не скончались. На территории Египта обитают толстохвостые скорпионы.

Эти животные считаются самыми опасными в мире. Проникая в кровь, яда угнетает деятельность всех органов и систем, и если человек не получит медицинскую помощь, он умрет в течение часа.

Во многие медицинские центры было доставлено дополнительное противоядие. При этом органы правопорядка настоятельно рекомендуют не покидать стены дома до тех пор, пока ситуация не решится.

Многие медики были вынуждены временно оставить деятельность по вакцинации граждан против Ковида, чтобы оказывать первую помощь всем пострадавшем от скорпионов. К слову, основными симптомами укуса является повышенная температура тела, спазмирование мышечных тканей, тошнота, проблемы в работы желудочно-кишечного тракта.



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