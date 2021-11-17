 

Марка Mazda представила в США кроссовер CX-50 2022 модельного года

17.11.2021, 9:00, Новости дня
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Японский автогигант Mazda официально представил на рынке обновленный кроссовер Mazda CX-50.

Автомобиль изначально будет продаваться только в США. Отличить модель Mazda CX-50 не составит труда по модернизированному дизайну кузова, панорамной крыше и расширенной линейке моторов. Новая модель обладает удлиненным капотом, усовершенствованным обвесом, а также стильной решеткой радиатора. Вместе с тем покупателям в США будут доступны версии Mazda CX-50 с 2,5-литровым агрегатом на 190 и 230 л.с. мощности.

Кроме того, новая модель имеет шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Серийный выпуск начнется в начале 2022 года, тогда как к весне первые экземпляры Mazda CX-50  поступят в свободную продажу.



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