Марка Mazda представила в США кроссовер CX-50 2022 модельного года

Японский автогигант Mazda официально представил на рынке обновленный кроссовер Mazda CX-50.

Автомобиль изначально будет продаваться только в США. Отличить модель Mazda CX-50 не составит труда по модернизированному дизайну кузова, панорамной крыше и расширенной линейке моторов. Новая модель обладает удлиненным капотом, усовершенствованным обвесом, а также стильной решеткой радиатора. Вместе с тем покупателям в США будут доступны версии Mazda CX-50 с 2,5-литровым агрегатом на 190 и 230 л.с. мощности.

Кроме того, новая модель имеет шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Серийный выпуск начнется в начале 2022 года, тогда как к весне первые экземпляры Mazda CX-50 поступят в свободную продажу.