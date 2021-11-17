Бренд Changan показал салон нового кроссовера CS75 Plus

Японский бренд Changan поделился официальными снимками кузова обновленного кроссовера Changan CS75 Plus.

Автомобиль соответствует стилистике нового поколения паркетника Uni. В салоне модели установили два экрана с диагональю 12,3 дюйма, которые объединены в удлиненный блок. Кроме того, передняя панель и селектор переключения передач выполнены в более дорогом виде. Покупателям будут доступны три варианта исполнения салона с разными оттенками поверхностей.

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель на 178 л.с. Кроме того, в продажу запустят версию с 2-литровым бензиновым мотором на 232 л.с. мощности. Новый экземпляр получит механическую или автоматическую коробку передач.