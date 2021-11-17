 

Бренд Changan показал салон нового кроссовера CS75 Plus

17.11.2021, 9:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Японский бренд Changan поделился официальными снимками кузова обновленного кроссовера Changan CS75 Plus.

Автомобиль соответствует стилистике нового поколения паркетника Uni. В салоне модели установили два экрана с диагональю 12,3 дюйма, которые объединены в удлиненный блок. Кроме того, передняя панель и селектор переключения передач выполнены в более дорогом виде. Покупателям будут доступны три варианта исполнения салона с разными оттенками поверхностей.

Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель на 178 л.с. Кроме того, в продажу запустят версию с 2-литровым бензиновым мотором на 232 л.с. мощности. Новый экземпляр получит механическую или автоматическую коробку передач.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Выбивший головой окно автобуса в Петербурге наркоман с ножами и молотком погиб

13.09 / Эксперт объяснил провал «умного голосования» Навального в Томске и Новосибирске

05.09 / Путин назвал «чушью» обсуждения вокруг его беседы со школьником

22.07 / Ил-76 доставили первые БМП-2М на российскую военную базу в Таджикистан

18.01 / Эксперты развенчали еще один миф о 5G

03.09 / ЕС призвал Россию к сотрудничеству для установления истины в ситуации с Навальным

07.08 / Доброволец раскрыл детали испытаний вакцины от коронавируса

29.09 / “Такие вареники готовила моя бабушка”. Ярославский дал рецепт вареников на кефире на пару

15.11 / Чак-чак победил в народном голосовании конкурса «Вкусы России»

05.02 / Московская биржа открылась ростом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика