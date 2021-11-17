VinFast готовит к дебюту кроссовер VF e36

Автопроизводитель VinFast объявил о скором выходе нового электрического кроссовера под названием VF e36.

Автомобиль официально презентуют в рамках готовящегося автосалона в Лос-Анджелесе. Достоинством кроссовера VF e36 называют просторный семиместный салон. Кроме того, представители вьетнамской компании ранее указали о намерении начать покорять рынок Европы. Кроссовер VF e36 имеет длину кузова 5,1 метра, что свидетельствует о достаточно просторном салоне и увеличенном багажном отсеке.

Под капотом модели установили два электрических мотора, которые суммарно выдают 402 л.с. мощности. Вместе с тем полного заряда аккумулятора достаточно для преодоления 350 миль без подключения к зарядной станции.