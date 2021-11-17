Стимуляция мозга магнитным полем социализирует человека

Магнитная стимуляция мозга вызывает у человека просоциальное поведение. Импульсы изменяют работу мозга.

Российскими нейрофизиологами обнаружено, что стимуляция нервных клеток магнитным полем вызывает у людей склонность к добрым делам: помогать ближним, дарить подарки, больше общаться. Во время исследования учеными применялась транскраниальная магнитная стимуляция. С её помощью можно увеличить или уменьшить активность определенного участка мозга, не проникая при этом непосредственно в череп.

Импульсы, которые направлены в область дорсолатеральной префронтальной коры, подавляют активность данного участка, что помогает социализации человека. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports. Исследования прошлых лет показали, что такая стимуляция также помогает пресекать симптомы паркинсонизма и булимии, снижает пристрастие к курению. Также в ходе эксперимента исследователи обнаружили, что магнитная стимуляция улучшает у подопечных способности решать математические уравнения и писать стихи.

Источник: www.nature.com