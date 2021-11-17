В первой половине ноября 19 марок повысили цены на свои автомобили

Экспертами сайта «Цена Авто» зафиксировано повышение цен на автомобили у 19 марок. Материалы для производства постоянно дорожают.

Некоторые автобренды с начала месяца начали вносить правки в прайсы своих транспортных средств. Теперь россияне не смогут купить авто отечественного УАЗа меньше чем за миллион рублей. Марка подняла цену всех своих моделей на 2,7 – 4,8%. Переписали прайсы также Kia, Toyota и Volkswagen. Эти лидеры рынка в среднем попросят за некоторые авто цену на 4% больше предыдущей.

Китайский сегмент не отстает, наибольшей активностью отмечается Chery (подорожание 3-х моделей на 0,5-1,6%), FAW (1 авто на 8%) и Geely. Европейские марки, объеденины в Stellantis, тоже изменили прайс. Некоторые автомобили из рядов Citroen, Fiat, Opel и Peugeot теперь будут дороже в среднем на 2,5%. Даже японские марки не смогли устоять перед повышением цен. Например, Suzuki увеличили стоимость своих моделей на 1,4 – 1,9%. Эксперты также заметили подорожание американских автобрендов. Внедорожник Escalade от Cadillac теперь дороже на 4,0 -5,0%.

Источник: www.autostat.ru